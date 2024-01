Polizei Gütersloh

POL-GT: Geplanter Aufzug in Versmold kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In Versmold findet ab Mittwochnachmittag (31.10., 17.30 Uhr - 20.00 Uhr) eine Versammlung in Form eines Aufzugs statt. Der Aufzug wurde bei der Versammlungsbehörde angezeigt und startet an der Petrikirche. Im weiteren Verlauf gehen die Versammlungsteilnehmer über die Ravensberger Straße, die Gestermannstraße, die Gartenstraße, über die Mühlenstraße auf die Altstadtstraße, dann auf die Ravensberger Straße und zurück zur Petrikirche. Dort findet eine Abschlusskundgebung statt.

Ortskundige Bürgerinnen und Bürger werden gebeten den genannten Aufzugsweg zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell