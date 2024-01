POL-GT: Einbrecher in Tankstelle an der Brockhagener Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntagnachmittag (28.01., 17.45 Uhr) zeigt sich ein Bus-Mitfahrer einer Jugendlichen gegenüber in schamverletzender Weise. Der Mann saß in der Buslinie 205 in Richtung Spexard. Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, wurde als stämmig beschrieben und hatte eine Glatze. Er war komplett schwarz gekleidet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? ...

