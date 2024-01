Polizei Gütersloh

POL-GT: Zehn leichtverletzte Schülerinnen und Schüler nach Polizeieinsatz in Werther (Westf.)

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Dienstagvormittag (30.01., 11.45 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über mehrere Schülerinnen und Schüler informiert, die an der Schule an der Weststraße über Atemwegsreizungen klagten.

Die Schule wurde teilweise geräumt. Betroffene Schulangehörige wurden durch die Lehrkräfte und die Polizei vor Ort betreut. Letztendlich wurden zehn Schülerinnen und Schüler nach einer ärztlichen Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Nachmittagsstunden an.

Zu der Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05241 869-0 zu melden.

