Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33a - Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der B33a am sogenannten Offenburger Ei zu einem Auffahrunfall. Ein 65-jähriger Volvo-Fahrer sei auf der Westtangente in Fahrtrichtung Offenburg unterwegs gewesen. Hierbei übersah er einen bereits wartenden Nissan-Fahrer an der roten Ampel, wodurch es zur Kollision gekommen sei. Durch den Aufprall wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Die Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Offenburg aufgenommen.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell