Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Baden-Baden (ots)

Am Montagmittag kam es auf der A5 Höhe Anschlussstelle Rastatt Süd und Anschlussstelle Baden-Baden zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer zu einem Auffahrunfall. Beide sollen auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs gewesen sein. Aufgrund einer Baustelle staute sich auf dem mittleren Fahrtstreifen der Verkehr, wodurch der Fahrzeuglenker bis zum Stillstand stark abbremsen musste. Daraufhin kam es zur Auffahrt des hinterherfahrenden Motorradfahrers. Hierbei wurden der Motorradfahrer und der Fahrzeuglenker leicht verletzt und für die weitere medizinische Versorgung in das Klinikum Mittelbaden gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.500 Euro. Das Motorrad des Mannes musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Ermittlungen wurden von den Beamten des Verkehrdienstes mit der Außenstelle in Bühl aufgenommen.

