POL-GT: Gelegenheit macht Diebe - Wertgegenstände gehören nicht ins geparkte Auto

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Nahezu täglich werden auch im Kreis Gütersloh Handtaschen und Geldbörsen aus Autos gestohlen.

Begünstigt werden diese Taten durch sichtbar im Auto zurückgelassene Taschen, Geldbörsen oder Bargeld. Dabei sind für die Diebe auch Kleingeldsummen interessant. Gelegenheit macht Diebe. Wichtige Dokumente, beispielsweise die Zulassungsbescheinigungen, sollten ohnehin nicht im Auto aufbewahrt werden.

Den Tätern reichen wenige Sekunden, um an die Beute zu gelangen. Ebenso schnell treffen sie häufig den Tatentschluss. Deshalb sollten Sie ihr Auto auch beim noch so kurzen Verlassen abschließen. Achten Sie darauf, dass die Autotechnik das Verschließen des Wagens mit einem Ton quittiert. Dieser polizeiliche Rat gilt auch für das Abstellen auf dem eigenen Grundstück.

Darüber hinaus gilt: Sollten Sie Personen beobachten, die beispielsweise auf deinem Parkplatz herumlungern und sich zwischen den Autos aufhalten, informieren Sie die Polizei.

Erst in der Nacht zu Donnerstag (01.02.) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Autos an der Humboldstraße in Gütersloh ein. Aus dem Auto entwendeten sie eine Geldbörse samt EC-Karten, Ausweisen etc. Melden Sie Hinweise und Angaben dazu der Polizei Gütersloh. Die Telefonnummer der Vermittlung lautet: 05241 869-0.

