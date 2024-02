Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmittag (01.02., 12.45 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Wiedenbrücker Straße/ Unter den Ulmen ein Unfall zweier entgegenkommender Autofahrer. Eine 19-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück befuhr mit einem VW die Wiedenbrücker Straße stadteinwärts und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Straße Unter den Ulmen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 69-jähriger Verler mit einem Mercedes die Wiedenbrücker Straße in entgegengesetzte Richtung, stadtauswärts. Bei dem Abbiegeversuch der VW-Fahrerin kam es dann zur Kollision.

Bei dem Zusammenprall verletzte sich die 19-Jährige leicht, konnte aber durch den eingesetzten Rettungsdienst nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der 69-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge waren allerdings so stark beschädigt, dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen den Abtransport übernehmen musste. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 15 000 Euro.

