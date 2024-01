POL-PDNW: Einbruch in Wohnung

Bad Dürkheim (ots) - Am Samstag (20.01.2024, 21:15 Uhr - 22:30 Uhr)parkte ein 74-jähriger seinen PKW (Mitsubishi Eclipse Cross)in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim am Fahrbahnrand. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront links fest. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den PKW des 74-jährigen ...

mehr