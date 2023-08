Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Auto gegen Hausfassade gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 2.8.2023, 11.15 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Hammer Straße in Beckum gegen eine Hausfassade. Der 69-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Hammer Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreisverkehr verlor der Mann aus Hamm die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Der 69-Jährige fuhr zunächst gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen das Haus. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell