POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten nach Schockanruf Bargeld

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (28.02.2024) in Hofen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 14.10 Uhr in der Wolfgangstraße im Bereich der Kirche einen Mann, der offenbar eine Pistole in der Hand hatte und in Richtung Burgruine Hofen ging. Daraufhin fahndeten mehrere Polizeistreifen bis zirka 15.45 Uhr in diesem Bereich, ohne den Mann anzutreffen. ...

