POL-S: Von eigenem Auto eingeklemmt

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau und ein 34-jähriger Mann haben sich am Mittwochmittag (28.02.2024) bei einem Verkehrsunfall in der Tuttlinger Straße Verletzungen zugezogen. Die 58-jährige Fahrerin stellte ihr Auto gegen 15.15 Uhr in einer Hofeinfahrt ab. Als sie ausgestiegen war, rollte der Mercedes rückwärts die Hofeinfahrt hinunter. Beim Versuch das Auto zu stoppen, zog sich der 34-Jährige leichte Verletzung zu. Die 58-Jährige selbst wurde zwischen Fahrzeugtür und Hausfassade eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

