POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 23 Jahre alten mutmaßlichen Exhibitionisten festgenommen

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (27.02.2024) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich in einem Bankgebäude an der Königstraße entblößt und an seinem Glied manipuliert zu haben. Eine 37 Jahre alte Frau betrat die Bankfiliale gegen 08.05 Uhr, als sie bemerkte, wie der Tatverdächtige mit geöffneter Hose und erigiertem Glied auf der Heizleiste des Geldautomatenraumes gelegen haben soll. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 23-Jährigen zunächst nicht mehr an. Am selben Tag nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen gegen 10.30 Uhr fest, nachdem dieser einen Polizisten während einer Personenkontrolle tätlich angegriffen hatte und erkannten ihn als den mutmaßlichen Exhibitionisten vom Morgen wieder. Der wohnsitzlose afghanische Staatsangehörige wurde im Laufe des Mittwochs (28.02.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des tätlichen Angriffs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie der Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte.

