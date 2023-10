Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei syrische Familien in Lebehn gestellt

Pasewalk (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr wurde durch Kräfte der Bundeszollverwaltung auf der B113, Ortseingang Lebehn, aus Fahrtrichtung Krackow kommend, eine Gruppe von acht Personen am Straßenrand stehend, festgestellt. Die drei Erwachsenen und fünf Kinder konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. Bei der Durchsuchung der Personen wurden syrische ID-Karten aufgefunden. In einer ersten Befragung zur Reiseroute gab die Gruppe an über Syrien - Türkei - Bulgarien - Slowakei - Polen nach Deutschland gereist zu sein. Durch eigene und Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit wurden die zwei Familien vor Ort übernommen und zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume der Bundespolizeiinspektion Pasewalk verbracht. In den Vernehmungen äußerten die Personen Schutzersuchen. Aufgrund der Wetterlage und fehlender Zugverbindung verblieben die Personen bis heute Morgen um 05:20 Uhr bei der Bundespolizei und wurden dann mit Anlaufbescheinigungen zur Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz entlassen.

