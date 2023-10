Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt unerlaubt eingereiste Inder und Afghanen

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 07:10 Uhr wurden durch bundespolizeiliche Einsatzkräfte zwei Inder sowie drei Afghanen fußläufig auf dem Verbindungsweg Ladenthin - Nadrensee Ausbau sowie Nadrensee Ausbau in Richtung Pomellen festgestellt. Sie gaben an, über Russland-Belarus-Polen nach Deutschland gelangt zu sein. Bei einem der drei afghanischen Staatsangehörigen wurde zwar ein afghanischer Reisepass, aber nur mit belarussischem Visa aufgefunden, alle anderen reisten ohne Dokumente. Während der Vernehmung gab einer den beiden indischen Staatsangehörigen an, in Deutschland arbeiten zu wollen, sein mitreisender Landsmann äußerte, dass er nach Spanien reisen wolle. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Nachmittag nach Polen zurückgeschoben. Die drei afghanischen Staatsangehörigen, davon ein Jugendlicher, äußerten ein Schutzersuchen. Während der Jugendliche durch Mitarbeiter des Jugendamtes abgeholt wurde, wurde die zwei volljährigen Afghanen mit einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz aus dem Gewahrsam entlassen.

