Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-jährigen Jungen

Ein Dokument

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Seit Samstag, den 03.02.2024, 14.30 Uhr wird der 11-jährige Mohammad Masoud Mirzaie vermisst. Der Junge befand sich in ärztlicher Behandlung im örtlichen Krankenhaus in der Heliosstraße und wurde dort auch letztmalig vor dem Haupteingang gesehen. Mohammad ist 151cm groß, 42 kg schwer und ist bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunkelgrünen Hoodie sowie einem dunkelblauen T-Shirt. Der Vermisste trägt am rechten Fuß sowie am rechten Oberarm einen medizinischen Verband. Wer hat den Vermissten gesehen bzw. kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 unter der Bezugsnummer 0030831/2024 entgegen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell