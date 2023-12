Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbrüchen in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 01.12.2023 kam es in den Nachtstunden zu zwei Wohnungseinbrüchen in Cuxhaven. Ein bislang unbekannter Täter drang hierbei in der Zeit von 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr in eine Wohnung in der Adolfstraße ein. Bei einer weiteren Tat gegen 04:00 Uhr im Alten Deichweg blieb es bei einem Versuch. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 047215730) zu melden.

