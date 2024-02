Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet - Zeugensuche

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, 02.02.2023 wurde im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr an einem Garagenkomplex in Großbreitenbach, Am Schwimmbad durch Unbekannte ein hochwertiges E-Bike entwendet. Das Rad der Marke GIANT, Typ Fathom E2 in der Farbe grün war mittels Schloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 3.500 Euro.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0030587/2024 entgegen. (tb)

