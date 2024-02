Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendschutzkontrollen - Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Arnstadt und Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend führten Beamte der Einsatzunterstützung Gotha im Ilm-Kreis u.a. Jugendschutzkontrollen durch. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. In der Langewiesener Hauptstraße führte ein 18jähriger Deutscher ca. 2 Gramm Marihuana mit sich. In Arnstadt wurden An der Weiße und in der Alten Feldstraße zwei 16jährige Deutsche kontrolliert. Auch diese führten geringe Mengen Marihuana (1,6 Gramm und 0,2 Gramm) mit sich.

Die Betäubungsmittel wurden jeweils beschlagnahmt und die Minderjährigen an die Eltern übergeben. Die jungen Männer haben nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu rechnen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell