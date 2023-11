POL-MFR: (1318) 38-Jähriger von Personengruppe angegriffen - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (11.11.2023) brach in einer Wohnung in der Fürther Südstadt ein Brand aus. Zwei Personen kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Gegen 04:15 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oststraße ein. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ...

