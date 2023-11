Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1317) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 11.11.2023

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (11.11.2023) fanden im Nürnberger Stadtgebiet zwei sich fortbewegende Versammlungen statt. Es kam zu keinen nennenswerten Sicherheitsstörungen.

Die erste Versammlung mit dem Titel 'Actionwalk gegen Krieg, Aufrüstung und Sozialabbau' begann um 13:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Aufseßplatz und setzte sich im Anschluss mit in der Spitze rund 35 Teilnehmern in Bewegung. Nach Zwischenkundgebungen am Willy-Prölß-Platz sowie am Hallplatz endete die Versammlung um 14:30 Uhr nach einer Abschlusskundgebung am Lorenzer Platz. Es kam zu keinen Sicherheitsstörungen.

Gegen 15:00 Uhr begann am Kornmarkt eine pro-palästinensische Demonstration. Nach der Auftaktkundgebung verlief der anschließende Aufzug über die Grasersgasse auf dem Frauentorgraben bis zum Ludwigstor und von hier über die Dr.-Kurt-Schuhmacher-Straße zurück zum Kornmarkt. In der Spitze nahmen rund 800 Personen an der Kundgebung teil. Um 18:00 Uhr war die Versammlung beendet. In zwei Fällen wurden durch Einsatzkräfte der Polizei Ausrufe von je einem Versammlungsteilnehmer registriert, die möglicherweise den Anfangsverdacht einer Straftat erfüllen. Die zwei Personen wurden einer Identitätsfeststellung unterzogen, die weitere Prüfung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth steht noch aus.

Unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren neben Kräften des USK Mittelfranken auch Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Anmerkung: In einer früheren Version der Meldung (19:26 Uhr) hieß es 'In zwei Fällen wurden durch Einsatzkräfte der Polizei Ausrufe von Versammlungsteilnehmern registriert, die möglicherweise den Anfangsverdacht einer Straftat erfüllen.' Dies wird mit dieser Meldung präzisiert.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell