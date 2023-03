Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 28-Jähriger bittet blutverschmiert Bundespolizisten um Hilfe

Dortmund - Bergkamen (ots)

Am gestrigen Samstagabend (25. März) sollen Unbekannte einen Mann in der Dortmunder Innenstadt attackiert und beraubt haben. Der Geschädigte sprach die Bundespolizisten am Hauptbahnhof an.

Gegen 18:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Dortmunder Hauptbahnhof, als ein Mann auf sie zukam, welcher im Gesicht blutverschmiert war. Der 28-Jährige bat die Beamten um Hilfe und gab an, dass er in der Innenstadt beraubt worden sei. Der polnische Staatsangehörige litt unter starkem Nasenbluten, einer blutigen, geschwollenen Lippe und wies Schürfwunden im Gesicht auf.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann aus Bergkamen zur Erstversorgung seiner Verletzungen zur Bundespolizeiwache. Dies lehnte er dann jedoch ab. Er gab an, von mehreren Personen angegriffen und geschlagen worden zu sein, konnte diesbezüglich jedoch keine weiteren Angaben machen. Dabei sollen ihm die Unbekannten 200 Euro und diverse Karten gestohlen haben. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Geschädigte teilweise aggressiv und unkooperativ.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein.

