LPI-GTH: Fahrradteile gestohlen - Zeugen gesucht

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wachsenburgstraße in Ichtershausen drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Aus dem Inneren der Wohnung wurden unter anderem ein Mobiltelefon sowie eine Spielkonsole im Gesamtwert von circa 900 Euro entwendet. Die Tat wurde gestern, in der Zeit zwischen 07.15 Uhr und 14.50 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt ...

mehr