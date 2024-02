LPI-GTH: Überladen

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Vormittag kam es in der Nordstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat eine 61-jährige Mitarbeiterin einer Gästeinformation einen anonymen Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet. Feuerwehr, örtliche Polizei sowie Spezialkräfte des TLKA und das Gesundheitsamt kamen zum Einsatz. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, das Pulver ...

