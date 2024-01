Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A 81/ Lkr. Rottweil) Polizei zieht berauschten Autofahrer aus dem Verkehr (25.01.2024)

Deißlingen A 81 (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Zimmern o.R. haben am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen auf Höhe der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen der Autobahn 81 ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Vortest, der positiv auf THC reagierte, bestätigte dies. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und nahmen ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus mit. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

