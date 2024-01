Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Polizei nimmt Graffiti-Sprayer vorläufig fest (25.01.2024)

Konstanz (ots)

Einen Graffiti-Sprayer konnte die Polizei am Donnerstag in der Kindlebildstraße vorläufig festnehmen. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge einen Mann dabei beobachtete, wie dieser kurz vor 13 Uhr den Löwenbrunnen in der Kindlebildstraße mit Farbe besprühte und dieses der Polizei meldete, konnten die Beamten den 65-Jährigen noch während der Fertigung seines "Werkes" antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten bei dem Sprayer mehrere Sprühdosen und Farben vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 65-Jährige den Heimweg antreten. Die Höhe des angerichteten Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen. Diese dauern an.

