POL-KN: (Rottweil) 23-jähriger Mann bedroht seine Familie und beschädigt mehrere Autos in der Burkardstraße (25.01.2024)

Zu einer Bedrohung mit anschließender Sachbeschädigung und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ist es am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, auf der Burkardstraße gekommen. Ein 23-jähriger Mann, der vermutlich alkoholisiert und berauscht war, drohte gegenüber einem Verwandten damit, seiner Familie einen Schaden zuzufügen. Auf dem Weg zu deren Wohnanschrift schlug der junge Mann auf nach aktuellem Stand neun geparkte Autos mit einem Baseballschläger ein und verursachte dadurch einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Gleichzeitig gingen bei der Polizei mehrere Anrufe per Notruf ein. Im Bereich der Achertschule / Steinhauserstraße konnte der 23-Jährige von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stieß der Mann mit dem Kopf gegen einen Polizisten, spuckte um sich und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Er kam nach den Maßnahmen in eine Klinik und ist auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Rottweil wieder auf freiem Fuß. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

