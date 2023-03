Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer nach Unfall verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer verletzte sich bei einem Unfall am Montag, 6. März, 5.40 Uhr, auf der Hammer Straße Ecke Römerstraße.

Der 27-Jährige aus Hamm war auf der Römerstraße unterwegs und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Norden überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Opel einer 57-Jährigen, die in die gleiche Richtung fuhr, allerdings nach rechts in die Hammer Straße abbiegen wollte.

Der E-Scooter-Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er allerdings nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell