Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Eschenallee

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde ein 82-jähriger Autofahrer, nachdem er am Montagnachmittag (6. März), gegen 14.55 Uhr, auf der Eschenallee aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Im weiteren Verlauf stieß der Mercedesfahrer in Höhe der Haus Nummer 16 zunächst mit einem am Fahrbahnrand parkenden Passat zusammen. Dieser wurde auf einen ebenfalls zum Parken abgestellten Skoda Roomster geschoben. Der Senior wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Mercedes und der Volkswagen mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird etwa 20000 Euro geschätzt. Alle Unfallbeteiligten stammen aus Hamm.(es)

