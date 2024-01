Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Streit zwischen Autofahrern eskaliert (22.01.2024)

Triberg (ots)

Uneinigkeiten beim Ein- und Ausparken haben am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Nußbacher Straße zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern geführt. Ein 20-Jähriger und ein 52-Jähriger gerieten auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes verbal aneinander, nachdem sie sich zuvor mit ihren Autos beim Ein- / Ausparken gegenseitig in die Quere kamen. Der Streit eskalierte in einer handfesten Auseinandersetzung, wobei beide Beteiligte auch gegen das Auto ihres Kontrahenten traten und so beschädigten. Beim Streit brachte der Jüngere auch einen Teleskopschlagstock zum Einsatz, den die Polizei sicherstellte. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon, weshalb die Polizei wegen wechselseitig begangener Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Der 20-Jährige muss sich wegen des verbotenen Teleskopschlagstockes zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell