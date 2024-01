Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Staad) Wohnmobil nach Brand total zerstört (25.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, teilte eine Zeugin über Notruf der Polizei mit, dass in Staad im Bereich der Hoheneggstraße ein Wohnmobil brennen würde. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Wohnmobil bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr Konstanz, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer löschen. Die Ursache welche zum Brand führte, bedarf weiterer Ermittlungen. Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. Personen kamen nicht zur Schaden. Am vollständig zerstörten Wohnmobil entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

