LPI-GTH: Alkohol bringt Radfahrer zu Fall

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 21-Jähriger geriet am Freitagabend mit einem E-Scooter in der Querstraße in eine Verkehrskontrolle. Nachdem der Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte, musste die Weiterfahrt untersagt werden. Es wurden eine Anzeige wegen Fahren unter berauschenden Mitteln aufgenommen und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

