Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochmorgen (28.02.2024) in der Pragstraße ereignet hat. Ein 39 Jahre alter Mann war gegen 09.50 Uhr mit seinem Honda in der Pragstraße aus Richtung Pragsattel kommend in Richtung Rosensteinbrücke unterwegs. Als er an der Straße Wilhelmaplatz verbotswidrig nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn der Linie U13, welche die Pragstraße in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Rosensteinbrücke entlangfuhr. Durch den Zusammenprall wurde ein 50-jähriger Fahrgast der Stadtbahn leicht verletzt.

