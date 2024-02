Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmorgen (26.02.2024) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, aus einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstätter Straße Lebensmittel gestohlen zu haben. Der 23-jährige Filialleiter beobachtete den Mann gegen 08.10 Uhr, wie er die Verpackungen verschiedener Artikel aufgerissen und zurück in die Regale gestellt haben soll. Außerdem soll er Lebensmittel in seine Jackentaschen gesteckt und den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben. Als Mitarbeiter den Mann nach Passieren des Kassenbereichs ansprachen, soll er zunächst geflüchtet sein und sich anschließend gegen sein Festhalten gewehrt und die Mitarbeiter beleidigt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den renitenten Tatverdächtigen fest, der zunächst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde, da er sich bei der Rangelei leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der 44 Jahre alte syrische Staatsangehörige wurde im Laufe des Dienstags (27.02.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

