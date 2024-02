Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Linienbus kollidiert

Stuttgart-West (ots)

Zirka 50.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend (26.02.2024) im Stuttgarter Westen ereignet hat. Ein 51-jähriger Fahrer eines Opels war gegen 20.50 Uhr in der Forststraße in Richtung Seidenstraße unterwegs. An der Kreuzung Johannesstraße missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt des von rechts kommenden Linienbusses und stieß im Kreuzungsbereich mit ihm zusammen. Der Fahrer des Opels stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und musste eine Blutprobe abgeben. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell