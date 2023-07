Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar -Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Ahldorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter zwischen 18:00 Uhr und 05:25 Uhr in eine Firma in der Straße Untere Gärten in Ahldorf eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, gelangten die Einbrecher, nachdem sie die Umzäunung der Firma überwunden haben, gewaltsam über ein Fenster in das Innere einer Produktionshalle und entwendeten Metall in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrags. Mit ihrer Beute konnten die Täter bislang unerkannt flüchten. Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat, die zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der 07451/96 0 mit dem Polizeirevier Horb am Neckar in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell