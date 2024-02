Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Trickdiebstahl Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Tatverdächtige stehen im Verdacht, in der Nacht zum Samstag (24.02.2024) durch einen Trickdiebstahl eine Bauchtasche samt Inhalt im Wert von rund 250 Euro erbeutet zu haben. Ein 19-Jähriger saß gegen Mitternacht im Bereich einer Gaststätte am Wilhelmsplatz auf einer Bank und legte seine Bauchtasche neben sich ab. Der mutmaßliche gleichaltrige Dieb soll diese Bauchtasche gestohlen haben, während seine 17-jährige mutmaßliche Komplizin ihn so abschirmt haben soll, dass er bei dem Diebstahl nicht gesehen werden konnte. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen zunächst unerkannt. Der 19-jährige Tatverdächtige soll in der Folge unberechtigterweise mehrere Abbuchungen mit der in der Bauchtasche befindlichen EC-Karte vorgenommen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die Beiden daraufhin fest. Bei einer Absuche der Umgebung konnten weder Bauchtasche noch Inhalt aufgefunden werden. Der 19-Jährige mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und des Computerbetrugs erließ und in Vollzug setzte. Die 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell