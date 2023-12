BPOL NRW: Bundespolizei stellt vier Kilogramm Amphetamin im Regionalexpress RE 13 sicher

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bereits am Donnerstagmittag, 21. Dezember 2023 um 12:10 Uhr, hat die Bundespolizei am Bahnhof Kaldenkirchen zwei Deutsche im Alter von 23 und 24 Jahren nach der Einreise aus den Niederlanden mit dem Regionalexpress RE 13 überprüft. Bei der Durchsuchung der Personen und den mitgeführten Sachen konnten die Beamten unter einer Zweiersitzgruppe ein Rucksack mit 4,05 Kilogramm Amphetamin auffinden und sicherstellen. Des Weiteren wurde im Rucksack eine Bauchtasche aufgefunden. Darin konnten weiter 2,5 Gramm Marihuana, 4,0 Gramm Haschisch, ein angerauchter Joint und 20,70 Gramm Kokain sichergestellt werden. Die Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Männer befinden sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 42.000 EUR.

