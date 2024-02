Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 02.02.2024/15.20 Uhr: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Reutlingen

Die Tat geschah am Sonntag,dem 28.01.2024 und wurde Montag, dem 29.02.2024 angezeigt. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen und die nachstehende Pressemeldung zu verwenden:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei Männer im Alter 30 und 27 Jahren nach einer Auseinandersetzung, die sich bereits am Sonntag (28.01.2024) in einer Esslinger Wohnung ereignet hatte, aber erst später bei der Polizei angezeigt wurde. Das Duo steht im dringenden Verdacht am frühen Sonntagmorgen gewaltsam in die Wohnung ihres 28-jährigen Bekannten eingedrungen zu sein und diesen durch Schläge und Tritte schwere verletzt zu haben. Beide Männer befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Montagnachmittag (29.01.2024) verständigte das 28-Jährige Opfer die Polizei, nachdem er sich im Krankenhaus behandeln lassen hatte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 30-jährige Verdächtige gemeinsam mit seinem 27-jährigen Bekannten am frühen Sonntagmorgen gewaltsam in die Wohnung des Opfers eingedrungen sein und diesem durch Tritte und Schläge massive Verletzungen zugefügt haben. Als Motiv der Tat ist nach derzeitigen Erkenntnissen Eifersucht anzunehmen.

Nachdem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehle gegen den polizeibekannten und einschlägig vorbestraften 30-Jährigen und seinen ebenfalls polizeibekannten 27-jährigen, mutmaßlichen Komplizen erwirkt worden waren, konnten beide Männer am Freitagmorgen vorläufig festgenommen werden. Die Beschuldigten, bei denen es sich um Deutsche handelt, wurden am Freitagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die vorliegenden Haftbefehle in Vollzug. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

