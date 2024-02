Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Diebstahl von Motorroller; Brand von Gartenhütte

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): 17-Jährigen angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Bad Urach gegen einen bislang Unbekannten, der am Donnerstagabend einen 17-Jährigen mit Pfefferspray besprüht haben soll. Kurz vor 20 Uhr trafen der Jugendliche und sein Begleiter in einer Unterführung des Bahnhofs auf eine mehrköpfige Personengruppe, aus der heraus der Geschädigte von einem flüchtig Bekannten offenbar unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen worden sein soll. Anschließend flüchtete die Personengruppe. Rund eine Stunde später trafen der leichtverletzte Geschädigte und der Beschuldigte in der Regionalbahn erneut aufeinander. Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung und einem Handgemenge, in dessen Verlauf erneut Pfefferspray gegen den 17-Jährigen eingesetzt wurde. Nachdem ein 23 Jahre alter Zeuge die beiden Parteien getrennt hatte, verließen der Angreifer und sein Begleiter die Bahn an der Haltestelle Bad-Urach Wasserfall. Sowohl der 17-Jährige als auch ein weiterer Fahrgast im Alter von 18 Jahren erlitten durch den Einsatz des Pfeffersprays leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Esslingen (ES): Fehler beim Abbiegen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagmorgen bei Sirnau ereignet. Ein 42-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit einem VW Arteon auf der K 1215 unterwegs und wollte nach links auf die Sirnauer Brücke abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Tiguan eines 66 Jahre alten Mannes. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei zog sich der 42-Jährige ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Ein 62 Jahre alter Beifahrer in dem Tiguan wurde schwer verletzt. Er musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus dem SUV befreit werden. Beide Verletzte wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 42.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch Mitarbeiter des Tiefbauamts zur Straßenreinigung an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Einmündung durch Polizeibeamte geregelt werden. Gegen 8.15 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar. Ob die Ampel zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war, muss noch durch die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt werden. (ms)

Kirchheim (ES): Zeugen zu Diebstahl von Motorroller gesucht

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/5010 nach Zeugen zum Diebstahl eines Motorrollers am späten Mittwochnachmittag an einer Kirchheimer Schule. In der Zeit von 17 Uhr bis 17.20 Uhr entwendeten vermutlich mehrere Jugendliche einen vor dem überdachten Stellpatz der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in der Boschstraße abgestellten schwarzen Roller der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen 102 REM. Ersten Ermittlungen nach könnte ein Mann die Tat beobachtet haben. Er beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Weiterhin werden Hinweise zum Verbleib des Zweirads erbeten. (ms)

Reichenbach (ES): Brand einer Gartenhütte (Zeugenaufruf)

Ein lauter Knall hat Anwohner am frühen Freitagmorgen, kurz nach vier Uhr, in der Lützelbachstraße aufgeschreckt, die daraufhin in einem Garten eine brennende Hütte feststellten und Polizei und Feuerwehr alarmierten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube bereits komplett in Flammen, die von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gelöscht wurde, aber letztendlich nicht mehr zu retten war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. In letzter Zeit war es im Bereich um die nahegelegenen Neuwiesenstraße bereits zu mehreren Brandstiftungsdelikten gekommen. (siehe Pressemitteilung vom 27.11.2023 / 11.47 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5658686) Daher wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Ob dieser Brand damit im Zusammenhang steht, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen werden weiterhin gebeten, Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (cw)

Aichtal (ES): Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen unbekannten Fahrzeuglenker, der in der Nacht zum Freitag einen Fußgänger an der Einmündung Grötzinger- / Alte Poststraße angefahren hat. Der Lenker eines schwarzen SUV war gegen 23.30 Uhr auf der Grötzinger Straße von Neckartailfingen herkommend in Richtung Grötzingen unterwegs. An der Einmündung mit der Alte Poststraße streifte der Autofahrer einen 27 Jahre alten Fußgänger, der dort die Straße vom Schützenhaus herkommend überquerte. Der Fußgänger stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der SUV war zwischenzeitlich in Richtung Grötzingen weitergefahren. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise zum Unfall oder dem gesuchten SUV bitte unter Telefon 0711/3990-420. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Heftiger Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem heftigen Auffahrunfall am Donnerstgabend auf der Bahnhofstraße in Bodelshausen entstanden. Ein 42-Jähriger war kurz vor 18.30 Uhr mit einem Audi in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr musste er beim Linksabbiegen in die Sickinger Straße anhalten. Dies übersah ein nachfolgender, 20 Jahre alter Mercedes-Lenker und krachte ungebremst mit seiner C-Klasse in den Q3. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Fahrer sowie eine Beifahrerin in dem Audi unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst war vorsorglich an die Unfallstelle zur Untersuchung der Beteiligten beordert worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Geschlagen und getreten (Zeugenaufruf)

Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagabend von mehreren Personen angegangen worden. Der Heranwachsende war kurz vor 20.30 Uhr zu Fuß im Bereich Bahnhofstraße / Josef-Eberle-Brücke unterwegs, als es mit drei noch unbekannten Personen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf wurde er von dem Trio geschlagen und getreten. Als Passanten hinzukamen, flüchtete die Gruppe in Richtung der Straße Deichelweiher. Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unbekannten sind alle circa 17 Jahre alt. Einer der Täter hat schulterlange, schwarze Lockenhaare. Seine Komplizen haben kurze, schwarze Haare und waren mit schwarzen Hosen sowie schwarzen Jacken bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegen. (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Ermittlungen nach ist es aufgrund einer medizinischen Ursache am Donnerstagvormittag auf der B 463 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-Jähriger war kurz nach zehn Uhr mit einem Fiat Ducato auf der Bundesstraße von Lautlingen herkommend in Richtung Laufen unterwegs. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verunglückten und brachte ihn in eine Klinik. Der Transporter musste abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell