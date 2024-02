Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Scheune

Reutlingen (ots)

Ammerbuch (TÜ): In Scheune eingebrochen

In eine Scheune in der Straße Haldenäcker ist zwischen Montag, acht Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, eingebrochen worden. Der Unbekannte beschädigte ein am Scheunentor angebrachtes Schloss und gelangte so ins Innere. Dort entwendete der Täter einen Bildschirm aus einem Traktor im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell