Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 31.01.2024/15 Uhr

Nach den am Dienstagabend (30.01.2024) im Rahmen eines groß angelegten Einsatzes durchgeführten Festnahmen mehrerer mutmaßlicher Drogendealer befinden sich zwischenzeitlich fünf Beschuldigte in Untersuchungshaft. Die fünf Männer im Alter zwischen 28 und 49 Jahren wurden im Lauf des Mittwochs (31.01.2024) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. (ak)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5704288

