Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfall; Brand

Reutlingen (ots)

Nach Auseinandersetzungen in Gewahrsam genommen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 46-Jährigen, der am Dienstagnachmittag in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 16.30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zum Listplatz gerufen, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 46-Jährigen und einem zuvor offenbar alleinbeteiligt gestürzten 37-Jährigen gekommen war. Die beiden alkoholisierten Kontrahenten mussten von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge der vorausgegangenen Auseinandersetzung hatten sie leichte Verletzungen erlitten. Der 37-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der aggressive 46-Jährige, der zudem die eingesetzten Beamten beleidigte, musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Wie nachträglich zur Anzeige gebracht wurde, soll er bereits gegen 14 Uhr am Listplatz seine ehemalige Partnerin angegangen und beleidigt haben. Passanten kamen der Frau offenbar zu Hilfe und hielten den Mann zurück. Eine ärztliche Behandlung der leichtverletzten Geschädigten war nicht erforderlich. Zeugen, die die Auseinandersetzungen beobachtet haben und insbesondere die Passanten, die der Frau zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333, zu melden. (rd)

Denkendorf (ES): Radler gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 63 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochmittag im Kreisverkehr Furtstraße / Köngener Straße erlitten. Der Radler fuhr gegen 13.50 Uhr von der Furtstraße aus in den Kreisverkehr ein. Dabei kam er auf der nassen Straße zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Burladingen (ZAK): Kaminbrand in Hausen

Ein Kaminbrand hat am Mittwochmittag in der Ebinger Straße die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach 13 Uhr ging bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in dem Mehrfamilienhaus ein. Die angerückte Feuerwehr stellte daraufhin fest, dass das Feuer bereits erloschen war. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, wurde glücklicherweise jedoch nicht benötigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell