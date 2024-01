Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch; Streitigkeiten; Kind von Hund gebissen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Gegen einen 44-Jährigen der am Dienstagabend im Wohngebiet Storlach einen Verkehrsunfall verursacht hat, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 23.40 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mercedes Viano die Johannes-Eisenlohr-Straße, wobei er auf Höhe der Kolberger Straße zunächst an einem am Straßenrand geparkten Renault Megane hängen blieb. Anschließend prallte er auf einem dort abgestellten VW und schob diesen auf einen weiteren VW auf. Ohne sich um die angerichteten Schäden zu kümmern, flüchtete der Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem war der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 15.000 Euro. (msi)

Denkendorf (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag in die Hindenburgstraße ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr bemerkten mehrere Zeugen Rauch aus dem Motorraum eines kurz zuvor dort geparkten BMW. Die alarmierte Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. Die Feuerwehrleute setzten die vom Autobesitzer begonnenen Löscharbeiten fort, konnten ein Ausbrennen des Wagens jedoch nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Das Wrack musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge des Einsatzes musste die Hindenburgstraße zwischen der Einmündung Mörikestraße und der Kreuzung Uhlandstraße bis kurz nach 14 Uhr gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt zum Ausbruch des Feuers geführt haben. (rd)

Reichenbach (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 10 ereignet. Gegen 17.30 Uhr war ein 56 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe von Reichenbach krachte er mit seinem Wagen heftig ins Heck eines am Stauende nahezu stillstehenden Ford eines 27-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen Hyundai geschoben, der wiederrum gegen einen BMW stieß. Dieser kollidierte schlussendlich noch mit dem Heck eines Audi. Beim Unfall verletzen sich der Unfallverursacher, der Ford-Lenker sowie die 23 Jahre alte Fahrerin des Hyundai ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Blechschaden auf schätzungsweise 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 10 bis circa 19.20 Uhr einspurig gesperrt. Dies führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Ostfildern (ES): Mutmaßlichen Einbrecher geschnappt

Gegen einen 42-Jährigen, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Einkaufsmarkt in der Liststraße eingebrochen ist und dort randaliert hat, ermittelt das Polizeirevier Filderstadt. Gegen Mitternacht war die Polizei vom Sicherheitsdienst alarmiert worden, nachdem im Markt der Alarm ausgelöst worden war. Nach der sofortigen Anfahrt mit mehreren Streifenwagen, darunter auch Polizeihundeführern, wurde der Einkaufsmarkt durchsucht, wobei der Mann noch in den Verkaufsräumen angetroffen und widerstandslos festgenommen werden konnten. Wie sich herausstellte, hatte sich der erheblich alkoholisierte Beschuldigte zuvor gewaltsam Zutritt zum Markt verschafft und dort wahllos Waren aus den Regalen geworfen, Warenaufsteller umgeworfen, Produktverpackungen aufgerissen und Scheiben von Kühlregalen zerstört. Zudem ergab sich bei den weiteren Ermittlungen, dass der psychisch auffällige Mann zuvor an seinem Wohnort ebenfalls randaliert und in seiner Unterkunft erhebliche Sachschäden verursacht hatte. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert und sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Baltmannsweiler (ES): Streitigkeiten

Zu Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in einem Gewerbegebiet am Ortsrand von Baltmannsweiler sind die Einsatzkräfte am frühen Mittwochmorgen, kurz nach fünf Uhr, gerufen worden. Da gemeldet wurde, dass wohl auch Schüsse zu hören gewesen sein sollen, rückten die Polizeibeamten in entsprechender Schutzausrüstung an. Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Verletzt wurde bei den Streitigkeiten niemand. Eine entsprechende Durchsuchung der Räume verlief ergebnislos. Ein zunächst vorübergehend festgenommener Hausbewohner wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Mülleimer angezündet (Zeugenaufruf)

Zum Brand eines Mülleimers an der Bushaltestelle Stadion in der Jesinger Straße ist die Polizei am Dienstagabend gerufen worden. Gegen 23.15 Uhr war die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert worden, die die Flammen in dem fast leeren Eimer auch gleich löschen konnten. Gegen 0.35 Uhr entdeckte dann eine Polizeistreife einen weiteren brennenden Mülleimer in der Marktstraße. Zudem konnten beim Einbiegen des Streifenwagens in die Marktstraße zwei jüngere, dunkel gekleidete Personen aus der Entfernung beobachtet werden, die beim Erblicken des Streifenwagens zu Fuß die Flucht ergriffen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen anschließend erfolglos. Vor Ort stellte sich heraus, dass wohl aus der nahegelegenen Bücherzelle Bücher und Plakate entnommen worden waren, die in der Mülltonne angezündet wurden. Die Flammen konnten von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten anrückte, schnell gelöscht werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07021/501-0 Hinweise entgegen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Dettingen erlitten. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Citroen-Lenker die Ofterdinger Straße ortseinwärts, als sich zeitgleich ein Siebenjähriger zu Fuß der Fahrbahn näherte. Das Kind wurde in der Folge vom Außenspiegel des Wagens erfasst, geriet gegen die Fahrzeugseite und stürzte auf den Gehweg. Der Junge musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 38-Jährige erlitt augenscheinlich einen Schock. (mr)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 43-Jähriger wollte gegen 16.40 Uhr mit einem Lkw von der L 410 herkommend auf die Neue Rottenburger Straße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden, 58 Jahre alten Opel-Lenkers, der in Richtung Ortsmitte Hechingen unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen zu vermeiden, wich der 58-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links aus. Hierbei kollidierte er frontal mit dem BMW eines 41-Jährigen, der sich auf der Linksabbiegespur in Richtung L 410 befand. Durch die Kollision zog sich der BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Opel-Lenker war ersten Erkenntnissen nach äußerlich unverletzt geblieben, hatte jedoch einen Schock erlitten. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Meßstetten (ZAK): Kind von streunendem Hund gebissen (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Meßstetten sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitag, 19.01.2024, in der Friedrich-Schiller-Straße ereignet hat. Gegen 7.15 Uhr war dort ein Zwölfjähriger zu Fuß unterwegs, als er von einem streunenden Hund in die Hand gebissen und an dieser schwer verletzt wurde. Das Kind musste in der Folge ärztlich behandelt werden. Durch die bisherigen Ermittlungen konnten der Hundehalter sowie das streunende Tier, das vergleichbar mit einem schwarzen Labrador beschrieben wird, noch nicht identifiziert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Hund oder dem Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07431/935319-0 zu melden. (mr)

