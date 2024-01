Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Kiosk; Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): In Kiosk eingebrochen

In den Kiosk des Metzinger Hallenbads ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangte der bislang unbekannte Täter ins Innere des Kiosks am Konrad-Adenauer-Platz. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Unbekannte einen Geldbeutel samt Inhalt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Köngen (ES): Mit Pkw und Lkw kollidiert

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der Nürtinger Straße. Eine 76-Jährige wollte kurz vor zehn Uhr mit ihrem BMW von einem dortigen Parkplatz aus nach rechts in die Nürtinger Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden VW eines 73-Jährigen. Im Anschluss prallte der BMW gegen einen geparkten LKW. Die 76-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. (rd)

Neustetten (TÜ): Radfahrerin bei Sturz verletzt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Ergenzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Wolfenhausen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war dort gegen 10.50 Uhr eine 61 Jahre alte Frau mit einem Pedelec auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Nellingsheim unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve vor dem Ortsausgang wurde sie von einem Linienbus überholt, wobei sie mit dem Fahrrad gegen den Bordstein geriet und stürzte. Dabei wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Ihren Angaben zufolge soll der Busfahrer zu wenig Seitenabstand eingehalten und zu dicht wieder eingeschert sein. Der 51-jährige Busfahrer, der den Sturz möglicherweise nicht mitgekommen hatte, setzte seine Fahrt fort. Er konnte jedoch später ermittelt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere mögliche Fahrgäste im Linienbus, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07457/93801-0 zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zu einer Kollision zweier Autos ist es am Dienstagmorgen in Folge einer Vorfahrtsmissachtung in Ebingen gekommen. Gegen 8.20 Uhr fuhr eine 63 Jahre alte Frau mit einem Skoda in den Kreisverkehr Kientenstraße / B 463 ein und kollidierte dabei mit einem bereits im Kreisel befindlichen Audi eines 56-Jährigen. Der Skoda kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Unfall verletzte sich die 63-Jährige augenscheinlich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei insgesamt auf circa 40.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell