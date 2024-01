Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht; Verkehrsunfälle; Autos gestohlen

Reutlingen (ots)

Zeugen zu angezeigter Auseinandersetzung gesucht

Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen zu einer nachträglich zur Anzeige gebrachten Auseinandersetzung, die sich am Freitagmittag an der Ecke Glaser-/Hofstattstraße in Reutlingen ereignet haben soll. Eigenen Angaben zufolge war ein 14-Jähriger kurz vor 13 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs, als er an der Einmündung Glaser-/Hofstattstraße von zwei Unbekannten angegriffen worden sein soll. Der 14-Jährige stürzte dabei offenbar von seinem Scooter und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Anschließend gelang dem 14-Jährigen mit seinem Roller die Flucht. Bei den beiden Unbekannten soll es sich um schlanke Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren gehandelt haben. Beide sollen schwarz gekleidet und maskiert gewesen sein. Sie werden als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Zeugen, die die angezeigte Tat beobachtet haben oder zur genannten Zeit im Bereich Glaserstraße / Hofstattstraße / Obere Gerberstraße / Katharinenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei mitzuteilen. Insbesondere werden eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen und ein älteres Paar, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in unmittelbarer Nähe befunden haben sollen, gebeten, sich zu melden. Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333. (rd)

Nürtingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Kreuzung Hochwiesenstraße / Oberboihinger Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 37-Jähriger befuhr kurz vor neun Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse die Rümelinstraße vom Klinikum herkommend und wollte an der seinen Angaben zufolge Grün zeigenden Ampel die Kreuzung in Richtung Hochwiesenstraße geradeaus überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit den Opel Corsa einer 23-Jährigen, die aus Richtung Oberboihingen die Kreuzung in Richtung Innenstadt geradeaus überquerte. Ihren Angaben zufolge war die Ampel außer Betrieb, weshalb sie aufgrund der Verkehrszeichen vorfahrtsberechtigt in die Kreuzung eingefahren war. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 28.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 04711/3990-420 nach Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. (cw)

Ostfildern (ES): Bei Rot über die Ampel

Die Missachtung des Rotlichts ist den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung L 1192 und Felix-Wankel-Straße ereignet hat. Eine 19-Jährige war gegen 8.20 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Landesstraße in Richtung Neuhausen unterwegs. An der Ampel zur Felix-Wankel-Straße missachtete sie das Rotlicht, wodurch es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 42-Jährigen kam, der bei Grün nach links zur dortigen Tankstelle abbiegen wollte. Die beiden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzten Fahrzeuglenker wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda und der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Auffahrunfall auf B312

Nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der B312. Ein 21-Jähriger war gegen 6.50 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße von Bempflingen kommend in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Als die vorausfahrende 31-Jährige ihren Mercedes verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der BMW-Fahrer auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst nicht bekannt war, waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr ausgerückt. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kurz vor neun Uhr, wurde der Verkehr von Polizeibeamten geregelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Autos in Laufen und Tailfingen gestohlen (Zeugenaufruf)

In den vergangenen Tagen sind im Bereich Albstadt gleich mehrere Autos gestohlen worden. In Laufen entwendete ein Unbekannter am Freitag, zwischen 1.45 Uhr und 5.45 Uhr, aus einem Wohnhaus in der Gallusstraße zunächst den Schlüssel eines vor dem Gebäude stehenden, schwarzen Skoda Karoq und fuhr mit diesem nach Balingen. Im Bereich des dortigen Bahnhofs konnte das Fahrzeug später sichergestellt werden. Ebenfalls am Freitag, zwischen 13 Uhr und 22 Uhr, wurde in der Untere Bachstraße in Tailfingen ein grauer Fiat 500L mit den amtlichen Kennzeichen BL-KG 500 gestohlen. In der Nacht zum Montag schlug ein Krimineller dann in der Gerhardstraße in Tailfingen zu. Er entwendete in der Zeit zwischen 19 Uhr und sechs Uhr einen auf einem offenen Garagenstellplatz stehenden, weißen Renault Twingo, an dem die amtlichen Kennzeichen BL-WA 1103 angebracht waren. Zeugen, die eine der drei Taten beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fiat oder des Renault machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (mr)

