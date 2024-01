Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand auf Balkon in Mehrfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Balkonbrand

Zum Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Efeu sind die Rettungskräfte am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 20.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Nachbarn alarmiert worden, die Flammen auf einem Balkon im fünften Obergeschoss des Hochhauses entdeckt hatten. Da in der Wohnung niemand anwesend war, musste sich die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten im Einsatz war, gewaltsam Zutritt verschaffen. Wie sich herausstellte, begrenzte sich der Brand auf den Balkon und konnte durch das rasche und professionelle Vorgehen der Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung verhindert werden konnte und eine Evakuierung des Gebäudes nicht notwendig war. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Rund 50 Hausbewohner, die ihre Wohnung verlassen hatten, wurden vom Rettungsdienst, der mit zwölf Fahrzeugen und 21 Sanitätern vor Ort war, betreut. Alle Bewohner konnten nachfolgend wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

