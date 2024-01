Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Schlägereien, Einbruch

Kind mit Pkw zusammengestoßen

Leichte Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Reutlingen ereignet hat. Ein 12 Jahre alter Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Bellinostraße. Aufgrund nicht ordnungsgemäß funktionierender Bremsen konnte der 12-Jährige an der Kreuzung zur Stammesäckerstraße nicht rechtzeitig anhalten und stieß mit einem ordnungsgemäß fahrenden VW Tiguan zusammen. Durch die Kollision erlitt der junge Radfahrer leichte Verletzungen, welche vor Ort vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt wurden. Eine Streifenbesatzung verständigte die Eltern des 12-Jährigen, welche ihren Sohn an der Unfallörtlichkeit abholten. Die 34-jährige Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Am Fahrrad beträgt der entstandene Sachschaden etwa 500 Euro.

Lichtenstein (RT): Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Der Führerschein einer 31-jährigen Pkw-Lenkerin wurde am späten Freitagabend beschlagnahmt, nachdem diese alkoholisiert einen Verkehrsunfall in Unterhausen verursacht hatte. Die Frau befuhr gegen 23.55 Uhr mit ihrem VW die Kirchstraße in Richtung Rathausplatz. Hierbei übersah sie den vor ihr fahrenden Pkw einer 41-jährigen Fahrzeuglenkerin und fuhr auf diesen auf. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin feststellen, wonach ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille gemessen wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. An beiden Pkw entstand geringer Sachschaden.

Unterensingen (ES): Schlägerei

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Schulstraße im Rahmen einer Fasnachtsparty zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen, weshalb gegen 2 Uhr die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife entfernte sich ein Teil der mutmaßlich Beteiligten zu Fuß. Ein 25-Jähriger rannte auf die sich entfernende Gruppe zu und sprang einen 23-Jährigen von hinten an, sodass dieser zu Boden ging. Es entwickelte sich ein weiterer Schlagabtausch, bei dem weitere gleichaltrige Männer hinzukamen. Letztendlich konnten die zehn Beteiligten im Alter von 18-25 Jahren nur durch den Einsatz von Pfefferspray und Einsatzstock getrennt werden. Sowohl der 25-Jährige also auch sein 23-jähriger Kontrahent erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen, eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchheim unter Teck (ES): Verkehrsunfall beim Ausparken mit verletzter Fußgängerin

Am Freitag, gegen 11.25 Uhr, ist es in der Steingaustraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der 78-jährige Fahrer eines Pkw VW Tiguan fuhr rückwärts aus einer Parklücke beim Ärztehaus und übersah hierbei eine 82-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn in Richtung Ärztehaus überquerte. Mit dem Heck des Pkw wurde diese erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Die verletzte Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

Ostfildern (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend ist zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Parksiedlung eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter gelangte durch Aufhebeln einer Terrassentür ins Gebäude und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und zahlreiche Schränke. Beim derzeitigen Ermittlungsstand ist unklar, was entwendet wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen.

Neckartailfingen (ES): Nach Unfall mit Gegenverkehr davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagabend auf der B 312 auf Höhe Neckartailfingen ereignet hat. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr gegen 21.45 Uhr die B 312 von Reutlingen kommend in Richtung Stuttgart und überholte einen vor ihm fahrenden Pkw, obwohl ihm die Mercedes-Benz E-Klasse eines 31-jährigen Taxi-Fahrers auf dem Gegenfahrstreifen entgegenkam. In der Folge kollidierte das Taxi trotz eingeleiteten Ausweichmanövers mit dem Pkw des Unfallverursachers, woraufhin dieser seine Fahrt auf der B312 in Richtung Stuttgart fortsetzte. Der Unfallverursacher soll einen weißen Mercedes-Benz gefahren haben. Der 31-Jährige und dessen Fahrgast blieben glücklicherweise unverletzt, jedoch entstand am Taxi Sachschaden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegengenommen.

Balingen (BL): Rangelei in Diskothek

Am frühen Samstagmorgen ist es gegen 01.30 Uhr in einer Diskothek im Balinger Gewerbegebiet Gehrn zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Vorausgegangen war ein Streitgespräch zwischen den beiden Kontrahenten, anschließend kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf einer der Männer seinem 21-jährigen Gegenüber eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Der Geschädigte zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem noch unbekannten Täter und den Hintergründen dauern an.

