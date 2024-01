POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen (Albstadt)

Reutlingen (ots) - Ladendieb muss hohe Sicherheitsleistung erbringen Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro musste am Mittwochabend von einem Ladendieb erbracht werden. Ein zunächst unbekannter Mann hatte kurz nach 17 Uhr zwei Bodyspray in einer Parfümerie in der Reutlinger Wilhelmstraße entwendet und war unerkannt geflüchtet. Im Rahmen der sofort ...

