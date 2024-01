Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeug kommt auf Schienen zum Stehen, Pkw-Aufbruch, Hohe Sicherheitsleistung erhoben

Reutlingen (ots)

Ladendieb muss hohe Sicherheitsleistung erbringen

Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro musste am Mittwochabend von einem Ladendieb erbracht werden. Ein zunächst unbekannter Mann hatte kurz nach 17 Uhr zwei Bodyspray in einer Parfümerie in der Reutlinger Wilhelmstraße entwendet und war unerkannt geflüchtet. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine knappe Stunde später ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger am Bahnhof in Reutlingen festgestellt und vorläufig festnehmen werden. Bei einer Durchsuchung der Person wurde neben den beiden Bodyspray weiteres Diebesgut im Gesamtwert von 175 Euro sichergestellt. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde von der zuständigen Bereitschaftsstaatsanwältin die Sicherheitsleistung angeordnet. Nachdem der 29-Jährige diese bezahlt hatte, wurde er auf freien Fuß gesetzt. (ms)

Lenningen (ES): Gelegenheit macht Diebe

Ein Pkw ist in der Nacht zum Donnerstag in der Brunnensteige in Oberlenningen aufgebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 8.15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter an dem VW Passat ein Fenster ein und entwendete eine Jacke sowie einen in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben die drei Insassen eines Opel bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Eisenbahnstraße erlitten. Eine 32-Jährige war kurz vor acht Uhr mit dem Wagen von der Reutlinger Straße herkommend auf der Eisenbahnstraße in Richtung Lustnau unterwegs. Dabei kam sie aus noch unbekannter Ursache mit dem Pkw von der Straße ab, der in der Folge durch einen Zaun fuhr und schließlich auf einem Industriegleis zum Stehen kam. Sowohl die Fahrerin als auch zwei im Auto befindliche Kinder im Alter von sechs und acht Jahren wurden zur weiteren Beobachtung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Opel musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell