POL-RT: Tankstellenüberfall; Vorläufige Festnahme; Auto-Aufbrüche; Verkehrsunfälle

Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Eine Tankstelle in der Reutlinger Storlachstraße ist am Mittwochabend überfallen worden. Gegen 19.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Verkaufsraum, bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend rannte er in Richtung Sondelfinger Straße davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnte der Räuber unerkannt flüchten. Der Angestellte blieb unverletzt. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 190 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch am Abend vor Ort übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, die am Mittwochabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Sondelfinger-/Storlachstraße gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Gesuchten geben können. (ms)

Reutlingen (RT): 28-Jähriger festgenommen

Ein 28 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Donnerstag von Polizeibeamten festgenommen worden, nachdem er mit einem Messer in der Innenstadt unterwegs war. Ein Zeuge wählte kurz vor Mitternacht den Notruf, nachdem ihm in der Gartenstraße ein Mann mit einem Messer in der Hand aufgefallen war. Die eingesetzten Beamten entdeckten den Gesuchten wenig später in einem Bistro in der Metzgerstraße. Als er im Zuge der anschließenden Personenkontrolle erneut ein Messer ergriff, musste der 28-Jährige unter dem Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgte ihn in der Folge vor Ort. Eine Behandlung der anderen Gäste, die aufgrund von Atemwegsreizungen vorübergehend das Bistro verlassen hatten, war nicht erforderlich. Der 28-Jährige wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Beamten eine geringe Menge Cannabis. Sowohl die Betäubungsmittel als auch das Messer wurden beschlagnahmt. Der 28-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rd)

Reutlingen (RT): Weitere Autos aufgebrochen (Zeugenaufruf)

- Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.01.2024/11.49 Uhr -

Neben den bereits gemeldeten, vier aufgebrochenen Autos in der Bismarckstraße und in der Burgstraße meldeten sich im Laufe des Mittwochs bislang fünf weitere Fahrzeugbesitzer, deren Autos ebenfalls im ungefähren Zeitraum von Dienstag, 15.45 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr, in unmittelbarer Nähe, in der Aispachstraße aufgebrochen worden waren. An den Autos, einem Peugeot 206, einem Ford Grand C-max, einem 7er BMW, einem VW Golf Sportsvan und einem Honda CL9 wurden zum Teil ebenfalls die Seitenscheiben eingeschlagen oder gar Türen gewaltsam aufgestemmt. Zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die hinterlassenen Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen nach auf mehrere tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere auch Anwohner, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (cw)

Metzingen (RT): Vorfahrt am Kreisverkehr missachtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 61 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr Metzinger Straße / Ulmer Straße ereignet hat. Eine 61-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der Ulmer Straße in Richtung Metzinger Straße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Radlers, der sich bereits aus der Wielandstraße kommend im Kreisverkehr befand und touchierte ihn, sodass er stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ist die Folge einer Unachtsamkeit einer 25-jährigen Autofahrerin am Mittwochabend an der Einmündung B 27 / Waldhörnlestraße. Die junge Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Mazda auf der B 27 (Hechinger Straße) aus Richtung Hechingen kommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Waldhörnlestraße einbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 34-Jährigen, der mit seinem Mercedes in Richtung Hechingen fuhr und keine Chance mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuglenker wurden nachfolgend vom hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Sowohl am Mazda der Unfallverursacherin als auch am Mercedes dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt etwa 27.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Für die Bergungsmaßnahmen, die sich bis etwa 20.15 Uhr hinzogen, musste die Bundesstraße immer wieder kurzfristig gesperrt werden, was entsprechende Verkehrsbehinderungen nach sich zog. (cw)

